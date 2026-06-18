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Mahkemeden Ağır Ceza Kararı

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık F.S.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Canavarca Hisle Öldürme” Suçundan Hüküm

Mahkeme heyeti, sanığı öğretmen Fatma Nur Çelik’e yönelik eylemi nedeniyle “kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ceza 24 yıla indirildi. Diğer mağdurlara yönelik yaralama ve saldırı eylemleri nedeniyle de 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Böylece toplam ceza 37 yıl 6 ay olarak belirlendi.

Mahkeme, cezada herhangi bir takdiri indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Soruşturma Dosyasında Yer Alan Detaylar

İddianamede, sanığın olay günü sınıfa girerek öğretmene doğrudan bıçakla saldırdığı, ardından diğer öğrenci ve öğretmenlere yöneldiği bilgisi yer aldı. Saldırının planlı ve süreklilik gösteren bir süreç olduğu değerlendirilirken, dijital incelemelerde şiddet içerikli oyun ve videolara ilişkin bulgulara da dikkat çekildi.

Olay, eğitim ortamlarında güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, davanın gerekçeli kararının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.