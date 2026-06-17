Emeklilere ÖTV Muafiyetli Araç Satışı İçin Yeni Adım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen yeni kanun teklifi, emeklilere yönelik önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyor. Teklif kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden araç satın alabilmesinin önü açılabilecek.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye'de düzenleme, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

Teklifte 5 Yıllık Satış Kısıtlaması Yer Alıyor

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri araçların belirli bir süre satılamayacak olması. Düzenlemeye göre ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlar 5 yıl boyunca devredilemeyecek. Bu süre dolmadan satış veya devir yapılması halinde ise alınmayan vergi, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Böylece uygulamanın ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Afet ve Kazalarda Yeni Araç Hakkı Verilebilecek

Teklifte yer alan bir diğer önemli detay ise aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunu kapsıyor. Deprem, sel, yangın veya trafik kazası gibi nedenlerle aracın tamamen kullanılamaz hale gelmesi halinde emeklilerin yeniden ÖTV istisnasından yararlanarak araç satın alabilmesine imkan tanınması planlanıyor.

Trafikte Milyonlarca Yeni Araç Senaryosu

Uzmanlar, düzenlemenin yasalaşması halinde otomotiv sektöründe ciddi hareketlilik yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Yapılan değerlendirmelerde emeklilerin yalnızca yarısının araç satın alması durumunda bile milyonlarca yeni aracın trafiğe çıkabileceği belirtiliyor.

Uzmanlardan "Kapsamlı Planlama" Uyarısı

Ekonomi ve ulaşım uzmanları, teklifin sosyal destek yönünün önemli olduğunu ancak altyapı boyutunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik ve park sorunlarının daha da artabileceğine dikkat çekilirken, uygulamanın hayata geçirilmesi halinde yeni planlamalara ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

ÖTV Muafiyeti Araç Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Düzenlemenin yasalaşması halinde araç fiyatlarında önemli düşüşler yaşanabilecek. ÖTV'nin kaldırılmasıyla yalnızca KDV'nin uygulanacağı satışlarda bazı modellerin fiyatlarının yüz binlerce lira aşağı çekilebileceği belirtiliyor.

Kamuoyunda konuşulan hesaplamalara göre bazı araçların ÖTV'siz fiyatları şöyle:

Fiat Modelleri

Fiat Egea Easy 1.6 Dizel Manuel: 786 bin TL

Fiat Egea Easy 1.6 Dizel Otomatik: 991 bin TL

Fiat Egea Lounge 1.6 Dizel Otomatik: 1 milyon 31 bin TL

Fiat Egea Cross Limited 1.6 Dizel Otomatik: 1 milyon 114 bin TL

Toyota Modelleri

Toyota Corolla Vision Plus: 1 milyon 56 bin TL

Toyota Corolla Dream: 1 milyon 138 bin TL

Toyota Corolla Hybrid Dream: 1 milyon 352 bin TL

Toyota C-HR Hybrid Flame: 1 milyon 374 bin TL

Renault Modelleri

Renault Clio Evolution Plus: 1 milyon 16 bin TL

Renault Megane Touch: 994 bin TL

Premium Segment

Mercedes C200 4MATIC AMG: 3 milyon 179 bin TL

BMW 320i Sedan Sport Line: 2 milyon 764 bin TL

Düzenleme Henüz Yasalaşmadı

Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç satışı şu an için yalnızca kanun teklifi aşamasında bulunuyor. Teklifin komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçerek yasalaşması gerekiyor.

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği düzenlemenin akıbeti önümüzdeki dönemde TBMM'de yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak.