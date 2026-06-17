Trump'tan İran Anlaşmasına Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran ile "çok güçlü bir anlaşma" yaptıklarını belirterek, söz konusu mutabakat sayesinde İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimalinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını öne sürdü. Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermeyen Trump, sürece yönelik sert ifadeler kullandı.

"Bu bir mutabakat zaptı. Eğer beğenmezsem bombalamaya devam edebilirim" diyen Trump, açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Hürmüz Boğazı Vurgusu

Trump, İran ile anlaşma sağlanamaması halinde bölge açısından ciddi risklerin ortaya çıkacağını savundu. Özellikle enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı'na dikkat çeken ABD Başkanı, anlaşmanın bölgedeki deniz trafiğinin devamı açısından önemli olduğunu söyledi.

Trump, mutabakatın gerçekleşmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının mümkün olmayacağını ileri sürdü.

Petrol Fiyatları ve Borsa Mesajı

Konuşmasının ekonomi bölümünde küresel enerji piyasalarına değinen Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesindeki seviyelere yaklaşmaya başladığını ifade etti.

Uygulanan politikalar sayesinde petrol fiyatlarında ciddi düşüş sağlandığını savunan Trump, borsaların da yeniden normal seyrine dönmeye başladığını söyledi.

Eski Yönetimleri Hedef Aldı

Trump, İran konusunda yıllardır çözüm üretilemediğini öne sürerek geçmiş ABD yönetimlerini eleştirdi.

Sorunun daha önceki başkanlar döneminde çözülebileceğini savunan Trump, eski yönetimlerin başarısız olduğunu iddia ederek, "Yıllarca sizi soydular" ifadelerini kullandı.

“İran'ın Askeri Gücünü Ortadan Kaldırdık” İddiası

Trump, İran'ın askeri kapasitesine yönelik operasyonlar hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İran'ın donanması ve ordusuna büyük darbe vurduklarını öne süren Trump, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Bölgeden 22 geminin çıkarıldığını belirten Trump, her gece benzer sayıda geminin güvenli şekilde geçiş yaptığını ifade etti.

Yatırım Tartışmalarına Yanıt

İran'a yönelik yatırımlar konusunda da konuşan Trump, ABD'nin İran'a yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Trump, "Kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz. Ancak ABD olarak 10 sent bile vermiyoruz" dedi.

ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, bu iddiaların yanlış yorumlardan kaynaklandığını savundu.