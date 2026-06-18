Akaryakıtta Yeni İndirim Dalgası Başladı

Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye’de akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik yumuşama sonrası piyasalarda rahatlama yaşandı ve petrol fiyatları aşağı yönlü hareket etti.

Bu gelişme, motorin fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansırken, benzin için de yeni bir düşüş beklentisini beraberinde getirdi.

Benzine 4 Liralık İndirim Beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında yaklaşık 4 liralık bir düşüş gündemde. Ancak eşel mobil sistemi devrede olduğu için bu indirimin tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansımayacak.

Bu kapsamda sürücüler, pompada ortalama 1 liralık indirim görebilecek.

Eşel Mobil Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Akaryakıtta fiyat dalgalanmalarının vatandaşa doğrudan yansımasını azaltmak için uygulanan eşel mobil sistemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden devreye giriyor.

Sistem kapsamında:

Vergi yükü fiyat artışlarını dengeliyor

Zamların büyük kısmı ÖTV’den karşılanıyor

Böylece pompaya yansıyan değişim sınırlı kalıyor

Benzinde sistem aktif şekilde devam ederken, motorinde ÖTV sınırı aşıldığı için değişimler daha doğrudan hissediliyor.

Petrol Fiyatları Düşüşe Devam Ediyor

Küresel piyasalarda yaşanan gevşeme, özellikle ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Hürmüz Boğazı üzerinden tanker trafiğinin yeniden başlaması da piyasada arz endişelerini azalttı.

Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin kapıda olduğu yorumlarını güçlendiriyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken:

Uluslararası Akdeniz piyasası CIF ürün fiyatları

Dolar kuru

Gümrüksüz rafineri satış fiyatı

ÖTV, EPDK payı ve KDV

dikkate alınıyor. Bu hesaplama sonucunda nihai pompa fiyatı belirleniyor.