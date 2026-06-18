Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Kahramanmaraş'ta da etkisini sürdürürken, Meteoroloji verileri hava koşullarında önemli bir değişime işaret ediyor.

Perşembe günü kent merkezinde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkması beklenirken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 32 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteorolojik tahminlere göre 19 Haziran Cuma günü Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

Yağış öncesi ve sonrasında kentte nem oranında da ciddi artış bekleniyor. Cuma günü nem oranının yüzde 87 seviyelerine kadar çıkacağı tahmin edilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın da artabileceği belirtiliyor.

Hafta Sonu Yeniden Isınacak

Sağanak yağışın ardından hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Cumartesi günü 31 derece, pazar günü ise 34 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, yağışlı havanın kısa süreli olacağını ancak ani ve yerel etkilerinin güçlü hissedilebileceğini ifade ediyor.

Kahramanmaraş'ta özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin yağış anında dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi tavsiye edildi.