Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapıldı. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni sistemle birlikte sinema biletlerinde indirim oranları yeniden belirlendi.

ÖĞRENCİ VE KAMU ÇALIŞANLARINA YÜZDE 40’A KADAR İNDİRİM

Yapılan düzenlemeye göre:

Öğrenciler

Halk günü kampanyalarından yararlananlar

Belirli yaş grupları

Kamu çalışanları

için biletlerde en fazla yüzde 40 indirim uygulanabilecek.

ENGELLİ, GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINA YÜZDE 50

Engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler için biletlerde yüzde 50’ye kadar indirim yapılabilecek. Aynı oran sabah seansları ve bazı özel bilet türleri için de geçerli olacak.

“FİLM ÖZEL BİLETİ” İLE YÜZDE 70’E VARAN İNDİRİM

Yeni düzenlemenin dikkat çeken başlığı ise “film özel bileti” uygulaması oldu.

Bu sistem kapsamında:

Yapımcı ve salon işletmecisi arasında özel sözleşme yapılabilecek

Belirli filmler için farklı fiyatlandırma uygulanabilecek

İndirim oranı yüzde 70’e kadar çıkabilecek

DİJİTAL SATIŞ VE EK İNDİRİMLER

İnternet üzerinden alınan biletlerde mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10’a kadar ilave indirim uygulanabilecek.

Ayrıca “Her Çarşamba Sinema Günü” kampanyasının devam edeceği ve katılımcı salonlarda biletlerin 140 TL sabit fiyatla satılacağı belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni indirim sistemi, Türkiye genelinde sisteme dahil olan sinema salonlarında uygulanacak. Film özel biletleri ve izleyici özel biletleri de bu kapsamda değerlendirilecek.