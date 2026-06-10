Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşan serginin açılış programında konuşan Ünal, Hz. Muhammed’e duyulan sevginin Türk milletinin kültürel ve manevi hayatındaki önemine dikkat çekti.

Peygamber sevgisinin gönülleri arındıran güçlü bir manevi kaynak olduğunu ifade eden Ünal, “Onun sevgisi ve muhabbeti gerçekten yağmur gibidir, kalplerimizi kirlerden arındırır” dedi.

Serginin samimi duygularla hazırlandığını belirten Ünal, Mekke, Medine ve Kudüs’ün manevi atmosferini yansıtan eserlerin ziyaretçiler üzerinde derin etkiler bırakacağını söyledi. Etkinliğin yalnızca bir sanat organizasyonu olmadığını vurgulayan Ünal, serginin aynı zamanda manevi bir yolculuk niteliği taşıdığını ifade etti.

Başakşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmaları da takdir eden Ünal, sergiye ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Ünal, sanatçının yeni projelerde ve sergilerde de aynı başarıyı sürdürmesi temennisinde bulundu.

Mekke, Medine ve Kudüs’ü konu alan fotoğraf ve dijital sanat eserlerinden oluşan “Üç Harem” sergisi, 19 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.