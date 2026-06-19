Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Halkalı İstasyonu'ndan Kayaşehir İstasyonu'na kadar gazetecilerle birlikte metro yolculuğu yaptı.

"İstanbul'a Bu Yakışır"

Yolculuğun ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın modern ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Metro hattının saatte 110 kilometre hıza ulaştığını ifade eden Erdoğan, yolculuğun konforuna dikkat çekti.

Erdoğan, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz." dedi.

31 Temmuz'a Kadar Ücretsiz Hizmet Verecek

İstanbul'un ulaşım ağını güçlendiren projenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, vatandaşları sevindiren müjdeyi de paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Yeni metro hattının özellikle İstanbul Havalimanı'na ulaşımda önemli kolaylık sağlaması ve şehir içi trafik yükünü azaltması bekleniyor.