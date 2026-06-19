Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi nedeniyle 15 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına da görülecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

15 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'nin sarı kod verdiği iller şunlar:

Adana

Afyonkarahisar

Antalya

Aydın

Burdur

Denizli

Isparta

Mersin

Konya

Muğla

Niğde

Uşak

Aksaray

Karaman

Osmaniye

Bu illerde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Meteoroloji verilerine göre yağışların;

Güney Ege'nin iç kesimlerinde,

Akdeniz'in iç bölgelerinde,

İç Anadolu'nun güneyinde,

Eskişehir çevrelerinde,

Ankara'nın batı kesimlerinde

yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar da Etkili Olacak

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyebilir. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede azalacağını bildirdi. Birçok ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, serin ve yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara Kritik Uyarı

Yetkililer, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle sarı kod verilen illerde yaşayan vatandaşların Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmeleri istendi.