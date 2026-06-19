Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda önde gelen sokak çetelerinden birinin hedef alındığını belirterek, aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

"Suç Yapılanmalarına Göz Açtırmıyoruz"

Suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Gürlek, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın tam koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Gürlek açıklamasında, "Şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz. Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çocukları Suça Sürükleyen Yapılara Uyarı

Bakan Gürlek, suç örgütlerinin özellikle çocukları hedef aldığına dikkat çekerek, bazı çetelerin gençleri "yaşınız küçük, ceza almazsınız" söylemiyle suça yönlendirmeye çalıştığını belirtti.

Mevcut hukuk sisteminde çocukların örgüt üyeliği, silahlı saldırı, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi ağır suçlara karışmaları halinde ciddi yaptırımların bulunduğunu hatırlatan Gürlek, cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Kökleri Kazınana Kadar Sürecek"

Sokak güvenliğini tehdit eden suç yapılanmalarına karşı operasyonların devam edeceğini belirten Gürlek, şu mesajı verdi:

"Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, vatandaşlarımızı korkutarak haksız kazanç elde eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız, kökleri kazınana kadar kararlılıkla devam edecektir."

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, suç örgütlerinin finansal yapıları, bağlantıları ve faaliyet alanlarına ilişkin incelemelerin de devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren emniyet birimlerine teşekkür ederek, kamu düzenini bozan yapılara karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı.