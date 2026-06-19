İstanbul'un ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son halkasını oluşturan Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış töreniyle birlikte, kentin Avrupa Yakası'nda önemli bir ulaşım koridoru tamamlanmış olacak.

Toplam 22 kilometre uzunluğundaki yeni bölümün devreye girmesiyle Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı'nın uzunluğu 69 kilometreye ulaştı. Tamamı yer altında inşa edilen proje, metro kategorisinde Türkiye'nin en uzun ve en hızlı hattı olma özelliği taşıyor.

5 Yeni İstasyon Hizmete Açılıyor

Yeni etap kapsamında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 istasyon yolcuların kullanımına sunulacak.

Özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin ulaşımına önemli katkı sağlayacak proje sayesinde vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'na ve şehrin birçok noktasına daha hızlı ulaşabilecek.

İstanbul'un Ulaşım Ağları Birleşiyor

Halkalı istasyonu, İstanbul'un en önemli ulaşım merkezlerinden biri haline geliyor. Burada Marmaray, Yüksek Hızlı Tren, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ile entegrasyon sağlanıyor.

Ayrıca yolcular;

Kayaşehir İstasyonu'nda M3 Metro Hattı'na,

Olimpiyatköy İstasyonu'nda M9 Metro Hattı'na,

Halkalı Stadı İstasyonu'nda ise yapımı devam eden M7 Metro Hattı'na aktarma yapabilecek.

Havalimanına Yarım Saatte Ulaşım

Yeni metro hattıyla birlikte seyahat sürelerinde önemli kısalma yaşanacak.

Yeni ulaşım süreleri şöyle:

Halkalı – İstanbul Havalimanı: 30 dakika

Halkalı – Gayrettepe: 57 dakika

Halkalı – Kağıthane: 54 dakika

Başakşehir (Metrokent) – Kağıthane: 48 dakika

Yüksek hız kapasitesi sayesinde özellikle havalimanı ulaşımında büyük kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Yerli Teknolojiyle Donatıldı

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de kullanılan teknolojik altyapı oldu. ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanıldı.

Toplam 100 araçtan oluşan filonun önemli bir bölümü sürücüsüz işletmeye uygun şekilde üretildi. Hattın tamamen devreye alınmasıyla birlikte metro, tam otomatik sürücüsüz işletme sistemiyle çalışacak.

Trafiğe ve Ekonomiye Büyük Katkı

Yetkililerin projeksiyonlarına göre metro hattı, önümüzdeki yıllarda İstanbul trafiğinin yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Kara yolu kullanımının azalmasıyla birlikte milyonlarca saatlik zaman tasarrufu sağlanması bekleniyor.

2043 yılına kadar yapılacak hesaplamalara göre, zaman kazancı ve işletme maliyetlerindeki düşüş sayesinde ekonomiye yaklaşık 935 milyon euro katkı sunulacağı öngörülüyor. Ayrıca trafikte geçirilen sürenin azalmasıyla toplam 117 milyon saatlik zaman tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor.

İstanbul'un ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen proje, hem şehir içi ulaşımı hızlandıracak hem de İstanbul Havalimanı'na erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak.