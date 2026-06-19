YKS ÖNCESİ TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN TEDBİR

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milyonlarca adayın katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav öncesi süreçte kamu düzeni ve sessizliğin sağlanması için İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda geniş çaplı güvenlik planlaması yapıldı.

Bu kapsamda, özellikle sınav merkezlerine yakın alanlarda gürültü ve kalabalık oluşturabilecek etkinliklere sınırlama getirildi.

MEYDANLARDA DEV EKRAN KARARI İPTAL EDİLDİ

Hafta sonu oynanması planlanan bazı spor müsabakalarının meydanlarda dev ekranlarla yayınlanması gündemdeydi. Ancak YKS tedbirleri doğrultusunda bu planlar iptal edilmeye başlandı.

Yetkililer, sınav sürecinde dikkat dağınıklığına neden olabilecek açık alan etkinliklerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

GÜVENLİK VE SINAV HUZURU ÖNCELİKTE

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan açıklamalara göre:

11 bini aşkın okul sınav merkezi olarak kullanılacak

On binlerce güvenlik personeli görev yapacak

Gürültü ve trafik yoğunluğu sıkı şekilde kontrol edilecek

Amaç, milyonlarca adayın sınava sorunsuz ve huzurlu şekilde girmesini sağlamak olarak belirtildi.

SOKAK ETKİNLİKLERİNE YENİ DÜZEN

Sadece dev ekranlar değil, meydanlarda yapılması planlanan bazı toplu etkinliklerin de sınav süresince yeniden değerlendirildiği öğrenildi. Valiliklerin, yerel düzeyde uygulamaları sıkılaştırdığı ifade ediliyor.

YKS öncesi alınan yeni tedbirlerle birlikte, Türkiye genelinde meydanlarda dev ekran uygulamasına ara verildi. Kararın sınav güvenliği ve sessizliğin korunması amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.