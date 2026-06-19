Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 2'ye kadar gerileyen Ayvalı Barajı'ndaki seviye yüzde 44,3'e çıkarken, aynı ihtiyacı karşılayan Kartalkaya Barajı'nda ise yüzde 31'den yüzde 95'e ulaştı.

En büyük barajda doluluk oranı yüzde 96

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini ve bunun barajlardaki su seviyelerine olumlu şekilde yansıdığını söyledi.

Kentin geçen yıla oranla 2,5 kat daha fazla yağış aldığına değinen Doğru, "İnşallah bu sene bereketli bir yıl olacak." dedi.

Doğru, şunları kaydetti:

"Ceyhan Havzası'ndaki barajların en büyüğü Menzelet Barajı. Zaten hem bölgenin hem de havzanın en büyük barajı konumunda. Yaklaşık 2 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Menzelet Barajı'nda doluluk oranımız yüzde 96 seviyesinde. Aynı şekilde Kılavuzlu Barajı'mızda da yüzde 96 doluluk bulunuyor."

Çiftçilere tasarruf çağrısı

1 Haziran itibarıyla sulama sezonunu açtıklarını hatırlatan Doğru, barajlardaki yüksek seviyesinin hem içme suyu hem de sulama açısından rahatlama sağladığını belirtti.

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarrufun önemine değinen Doğru, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu ve suyun daha etkin, daha verimli kullanılması gündemde. Biz de bunu her zaman ifade ediyoruz. Suyu fazla kullanmak ürün artışı sağlamıyor. Suyu kararında ve tasarruflu kullanan çiftçilerimiz daha fazla ürün elde edebiliyor. Buradan tüm çiftçilerimize suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuyor, su kaynaklarını gelecek yıllara aktarmaları ve daha verimli bir sulama sezonu geçirmelerini diliyoruz. Çiftçilerimiz başta olmak üzere, suyu kullanan sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımız için de aynı uyarıları yapıyoruz. Suyu tasarruflu kullanırsak önümüzdeki yıllara daha güçlü su kaynaklarıyla girer ve su kıtlığı yaşamayız."

Kahramanmaraş'taki barajların Haziran 2025 ve Haziran 2026 dönemlerine ait doluluk oranları şöyle:



Baraj adı 2025 2026

Menzelet % 38 % 96,2

Kılavuzlu % 43 % 96

Sır % 38 % 90

Kartalkaya % 31 % 95

Sarıgüzel % 62 % 90

Adatepe % 40 % 79

Kandil % 19 % 97

Ayvalı % 2 % 44,3