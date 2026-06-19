Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamanın yanı sıra adli makamlarca aranan suçluların adalete teslim edilmesi için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin uzun süredir peşinde olduğu firari bir şahsa yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip, Kayseri'de son buldu.

3 Yıl 4 Ay 15 Günlük Firar Kayseri'de Bitti

Kayseri'de yakalanarak Kahramanmaraş'a getirilen M.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezası infaz edilmek üzere Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu kaçıran, can ve mal güvenliğine kasteden ve adaletten kaçmaya çalışan suçlularla mücadelenin hem kent merkezinde hem de diğer illerle koordineli şekilde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.