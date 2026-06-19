“Biz Biliyorduk Artık Dünya da Biliyor”

Yürütülen çalışmalar sonucunda UNESCO tarafından Kahramanmaraş'ın Türkiye'de ilk kez "Edebiyat Şehri" ünvana layık görüldüğünü belirten Başkan Fırat Görgel, “Dünyada 57 şehir ile beraber Kahramanmaraş da Edebiyat Şehri olarak tanımlanmış oldu. Bu bizim için gurur verici bir olay çünkü değerlerimize sahip çıkmış olduk. Değerlerimizin bunca yıldır bizlere bıraktığı bu mirası doğru bir şekilde dünyaya duyurma fırsatı bulduk. Yarın da bu mirası bu kadim şehirde tanıtımını yapmış olacağız” diye konuştu.

“Almış Olduğumuz Ünvan Türkiye’nin Ünvanı”

Tanıtım toplantısının İstanbul'da düzenlenmesinin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Görgel, İstanbul'un kültür ve edebiyatın başkenti olarak görüldüğünü, bu nedenle dünyaya buradan seslenmek istediklerini ifade etti. Başkan Fırat Görgel, “Birçok şairimiz, yazarımız bizlerle birlikte olacak. Kahramanmaraş’ın STK’ları, bürokrasisi, siyasetçisi, vatandaşlarımız hep beraber Kahramanmaraş’ın sesini duyurmuş olacağız. Bu program Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Almış olduğumuz ünvan, ülkemizin almış olduğu bir ünvan. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizde Edebiyat Sokakları Oluşturmak İstiyoruz”

Dijitalleşen dünyada söze, yazıya ve edebiyata değer veren öncü bir şehir olmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Kahramanmaraş, yetiştirmiş olduğu insan kaynağı, basılı eserleri ve düzenlediği faaliyetleri ile öncü şehir olmuştur. Buna sahip çıkabilmek çok önemli ve bu bize yol haritası olacak. Her yıl düzenlediğimiz edebiyat günleri, kitap fuarı, yazarlık atölyelerimiz, münazara gösterilerimiz ile zengin bir şehrimiz var. İnşallah bu programları nitelikli hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile beraber edebiyat sokakları oluşturmak istiyoruz” dedi.

“Yeniden Ayağa Kalkıyoruz”

Depremin ardından şehrin yeniden ayağa kalktığını ifade eden Başkan, yeni konutlar, hastaneler, sosyal donatı alanları ve spor tesislerinin inşa edildiğini söyledi. UNESCO süreci kapsamında yeni bir kütüphanenin yapımının sürdüğünü canlı yayında belirten Görgel, “Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi daha modern ve UNESCO’ya uygun şekilde yenileniyor. Tarihi alanlarımızda eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Süreç yüzde 90 itibariyle nihayete erişmeye başladı. Bu yıl sonu itibari ile şehrimizin normalleştiğini, deprem öncesi koşullarından daha iyi ve konforlu hale kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.

“UNESCO’nun Şehrimize Verdiği Ünvan Çok Önemli”

Kahramanmaraş’a miras bırakılan kültürel ve edebi değerlere büyük hassasiyetle sahip çıktıklarını ve bunları gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Görgel, “Yazar atölyeleri ile gençlerimize ortam hazırlıyoruz, Çocuk Kütüphanemizi yapıyoruz, edebiyat ve şiir anlamında zenginlik katacak projeler hazırlıyoruz. Şehrimizin mayasında olan insan kaynağı doğru şeyler üreterek ülkemizin fikir dünyasına önemli katkılar sağlamaya devam edecek. UNESCO tarafından bizlere verilen bu etiketin şehrimize verilmesi, bu memlekette doğan her bireyin Edebiyat Şehrinde yaşadığının bilincinde olacak. Bu kazanım çok önemli bir kazanım. Bu ünvan, gençlerimizin sahip çıkmasına da beni oldukça memnun ediyor” cümlelerini sarf etti.