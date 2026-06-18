Başkan Görgel, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek organizasyonun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacağını belirterek, UNESCO tarafından “Edebiyat” alanında Türkiye’den bu unvana layık görülen ilk şehir olan Kahramanmaraş’ın kültürel ve edebi birikiminin uluslararası platformda tanıtılacağını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın bu başarıya ulaşmasında emeği bulunan edebiyatçılara, düşünce insanlarına ve kültür dünyasının temsilcilerine teşekkür eden Görgel, şehrin köklü edebiyat geleneğinin dünya sahnesine taşınmasında katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

Başkan Görgel, açıklamasında, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki güçlü mirasının UNESCO tarafından tescillenmesinin şehir adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, tanıtım toplantısının Kahramanmaraş, bölge ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.