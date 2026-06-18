Kahramanmaraş’ın kültürel ve edebi mirasını yansıtan görsellerin yansıtıldığı etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Aksu TV’ye özel açıklamalarda bulundu.



Başkan Görgel, UNESCO tarafından verilen “Türkiye’nin İlk Edebiyat Şehri” unvanının Kahramanmaraş için tarihi bir kazanım olduğunu belirterek, bu başarının şehrin köklü edebiyat geleneğinin uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geldiğini ifade etti.



Öte yandan, Kahramanmaraş’ın UNESCO Dünya Edebiyat Şehri unvanının uluslararası tanıtım programı, 19 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek programda, şehrin edebiyat mirası ve kültürel değerleri ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtılacak.



Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen özel ışıklandırma etkinliği de tanıtım programının önemli bir parçası olarak öne çıkarken, Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğunun ve edebiyat alanındaki birikiminin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

