Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın ve gümüşte düşüş eğilimi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin verdiği mesajlar ve doların güç kazanması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli bir duruş sergilemesi ve yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların altın ve gümüş pozisyonlarını gözden geçirmesine neden oldu.

Ons Altın Geriledi

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Son işlemlerde ons altın 4 bin 135 dolar seviyesine kadar gerileyerek son dönemin dikkat çeken düşüşlerinden birini yaşadı.

Uzmanlar, dolar endeksindeki yükselişin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Gümüşte Kayıplar Daha Sert

Altındaki düşüş gümüş piyasasına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,68 değer kaybederek 63,86 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde gram gümüş de düşüşten nasibini aldı. Gram gümüş fiyatı yüzde 2,87'lik kayıpla 95,31 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

Uluslararası piyasalardaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Güncel fiyatlamalara göre;

Gram altın: 6 bin 177 TL

Çeyrek altın: 10 bin 474 TL

Yarım altın: 20 bin 951 TL

Tam altın: 41 bin 905 TL

Cumhuriyet altını: 42 bin 674 TL

Kahramanmaraş'ta Altın Fiyatları

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası'nın güncel verilerine göre altın fiyatları:

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), son toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Ancak yayımlanan ekonomik projeksiyonlar, piyasalarda beklenenden daha şahin bir tablo ortaya koydu.

Fed yetkilileri, 2026 yılı sonuna ilişkin faiz beklentisini yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,8'e yükseltti. Bu gelişme, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

Dolar ve Euroda Son Durum

İstanbul serbest piyasada dolar yeni güne 46,44 TL seviyesinden başlarken, euro ise 53,14 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ile ABD ekonomik verilerinin altın ve döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.