Kahramanmaraş'ta hafta sonu yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kentte cumartesi ve pazar günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Cumartesi 32 Dereceye Ulaşacak

21 Haziran Cumartesi günü kentte en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 33 ile 91 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Pazar Günü Daha Da Isınacak

Hafta sonunun ikinci gününde sıcaklıklar daha da yükselecek. Pazar günü termometrelerin 35 dereceyi göstermesi beklenirken, gece sıcaklığı 19 derece civarında olacak. Nem oranının yüzde 21'e kadar düşmesiyle birlikte bunaltıcı sıcakların daha fazla hissedileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Birçok Bölgesinde Yağış Var, Kahramanmaraş'ta Güneş Etkili

Meteoroloji'nin hafta sonu tahminlerine göre İç Anadolu'nun büyük bölümü ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak Kahramanmaraş'ta yağış öngörülmezken parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak.

Uzmanlardan Güneş Uyarısı

Yetkililer, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Kahramanmaraş 2 Günlük Hava Durumu