Kahramanmaraş'ta yürekleri ağza getiren olay, Onikişubat ilçesine bağlı Kısık Vadisi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği açıklanmayan bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Güçlü akıntıya kapılan şahıs kısa sürede gözden kayboldu.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kaybolan vatandaşı bulabilmek için dere yatağı ve çevresinde yoğun çalışma başlattı.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. Bölgedeki çalışmaların sonuç vermesi için hem karadan hem de su hattı boyunca detaylı tarama yapılıyor.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken kayıp vatandaşın bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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