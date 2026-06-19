Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Tatlıpark, çocukların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Firma, bu kez Türkoğlu ilçesinde bulunan Hopurlu Şehit Eyüp Geyik İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Karne heyecanının yaşandığı okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilere dondurma ikram edilirken, pamuk şeker ve scooter hediyeleri de dağıtıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda çocukların sevinci görülmeye değerdi. Hediyelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, okul bahçesi adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Tatlıpark Genel Koordinatörü Mustafa Gürlemiş, sosyal sorumluluk çalışmalarının kurum kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Gürlemiş, “Tatlıpark ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Karne gününde öğrencilerimize dondurma ikram ederek onların sevincine ortak olmak istedik. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Bir sonraki gün gerçekleştireceğimiz palyaço gösterileri ve çeşitli eğlenceli etkinliklerle çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim için her şeyden değerli” dedi.

Tatlıpark tarafından yapılan açıklamada, karne günü kapsamında öğrencilere Binevler ve Necip Fazıl Kısakürek şubelerinde de dondurma ikramında bulunulacağı belirtildi. Ayrıca bir sonraki gün saat 10.00 ile 14.00 arasında palyaço gösterileri ve çeşitli eğlence etkinliklerinin düzenleneceği ifade edildi.

Öğrencilerin kahkahalarıyla renklenen etkinlik, hem çocuklardan hem de öğretmenlerden tam not alırken, Tatlıpark’ın sosyal sorumluluk alanındaki örnek çalışmaları takdir topladı.