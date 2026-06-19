Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, öğretmenler ve veliler unutulmaz anlar yaşadı. Anaokulu, ilkokul 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri mezuniyet sevinci yaşayarak eğitim hayatlarında önemli bir dönemi geride bıraktı.

Renkli görüntülere sahne olan törende öğrenciler, uzun bir eğitim sürecinin ardından kep atmanın mutluluğunu yaşarken, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Program boyunca duygusal anlar da yaşandı.

Matematik Öğretmeni Ahmet Yaşar, öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, onların gelecekteki başarılarıyla da büyük bir mutluluk duyacaklarına inandıklarını ifade etti.

Bahçeşehir Koleji İlkokul Koordinatörü Burak Köse ise mezuniyet töreninin yılların emeğinin karşılığı olduğunu vurgulayarak, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bu anlamlı günde bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Veliler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarının eğitim sürecinde emeği geçen öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen mezuniyet töreni, kep atma anı ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.