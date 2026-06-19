Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmesi dolayısıyla İstanbul’daki tarihi Galata Kulesi’nde düzenlenen özel yansıtma gösterisi büyük ilgi gördü.

Etkinliğe İstanbul’un farklı noktalarından gelen vatandaşlar yoğun katılım sağlarken, Kahramanmaraş’tan gelen misafirler ve çok sayıda gazeteci de organizasyonda yer aldı.

Galata Kulesi’ne yansıtılan görseller aracılığıyla Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geçmişi, kültürel değerleri ve UNESCO tarafından tescillenen yeni kimliği ziyaretçilere tanıtıldı. Etkinlik, İstanbul’un simge yapılarından birinde gerçekleştirilmesiyle dikkat çekti.

Katılımcılar, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki uluslararası başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, UNESCO tarafından verilen bu unvanın şehrin kültürel kimliğine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise Galata Kulesi gibi tarihi ve sembolik bir yapıda böyle anlamlı bir tanıtım yapılmasından büyük gurur duyduklarını belirtti.

UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla birlikte Kahramanmaraş’ın kültürel ve edebi mirasının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.