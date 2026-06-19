Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in ev sahipliğinde düzenlenen programa siyaset, akademi, kültür-sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte Kahramanmaraş’ın Türk edebiyatına kazandırdığı Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi önemli isimler hatırlatılırken, şehrin UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” olarak tescillenmesinin kültürel bir başarı olduğu vurgulandı.

Programa katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Aksu Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Ünlüer, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu edebi mirasın uluslararası alanda tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu unvanın şehrin kültürel kimliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Vali Ünlüer, UNESCO sürecinin Kahramanmaraş’ın tanıtımına, kültür turizmine ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Program, Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle dünya kültür haritasındaki yerini daha da güçlendireceği mesajıyla sona erdi.