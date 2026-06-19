Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, programa katılarak hem sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Buluntu, Kahramanmaraş’ın UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” olarak tescillenmesinin yalnızca kültürel bir kazanım olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve ticari açıdan da önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti. Şehrin marka değerinin uluslararası ölçekte güçlendiğine dikkat çeken Buluntu, bu unvanın turizmden yayıncılığa, yaratıcı endüstrilerden ticarete kadar geniş bir etki alanı oluşturacağını vurguladı.

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu köklü edebiyat geleneğinin ekonomik dönüşüme de katkı sağlayacağını belirten Buluntu, iş dünyası olarak bu süreci desteklediklerini ve şehrin kültürel potansiyelinin yatırım fırsatlarına dönüşmesi için çalıştıklarını kaydetti.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmanın Kahramanmaraş için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Buluntu, “Şehrimizin uluslararası görünürlüğü arttıkça ekonomik hareketlilik de güçlenecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen tanıtım programı, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliği ve gelecek vizyonunun farklı kesimlerden gelen destek mesajlarıyla tamamlandı.