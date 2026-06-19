Kahramanmaraş’ın eşsiz doğa güzellikleri arasında yer alan Tekir Alabalık Tesisleri, doğal kaynak sularında gerçekleştirdiği üretim, zengin ürün çeşitliliği ve sosyal yaşam alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

Kahramanmaraş’ın Tekir bölgesinde yer alan ve üç farklı doğal kaynak suyunun birleşim noktasında kurulu Tekir Alabalık Tesisleri, yıl boyunca kontrollü koşullarda alabalık üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen balıklar hem tesis restoranında servis ediliyor hem de canlı ve işlenmiş ürün olarak tüketiciye sunuluyor.

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Tesisin ürün çeşitliliği dikkat çekiyor. Menü ve üretim hattında şu seçenekler yer alıyor:

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  • Izgara alabalık,
  • Fırında kaşarlı ve tereyağlı alabalık,
  • Canlı alabalık satışı,
  • Yavru ve yumurta alabalık üretimi,
  • Alabalık somon üretimi

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Restoran bölümünde özellikle ızgara ve fırın ürünlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Sadece üretim tesisi olmanın ötesinde bir sosyal yaşam alanı olarak da hizmet veren Tekir Alabalık Tesisleri; geniş açık alanları, yürüyüş yolları ve ailelere yönelik dinlenme imkanlarıyla öne çıkıyor.

Ziyaretçilere hem gastronomi hem de doğa deneyimi aynı anda sunuluyor. Kahramanmaraş merkezli işletme, Türkiye’nin farklı illerine uzanan şube ağıyla dağıtım kapasitesini genişletmiş durumda. Ürünlerin birçok noktaya canlı ve porsiyonluk şekilde ulaştırıldığı ifade ediliyor.

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Tekir Alabalık Tesisleri, entegre üretim modeliyle hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğal üretim anlayışıyla bölgenin önemli gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor.