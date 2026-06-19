Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte siyaset, bürokrasi ve kültür dünyasından birçok isim yer alırken, 65. Türkiye Hükûmeti eski Başbakan Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysi Kaynak da programa katıldı.

Program kapsamında Kahramanmaraş’ın edebiyat mirası, UNESCO süreci ve kültür odaklı kalkınma vizyonu ele alınırken, Kaynak Aksu Haber mikrofonlarına özel değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği edebiyat insanlarıyla Türkiye’nin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaynak, UNESCO unvanının şehrin uluslararası görünürlüğünü artıracağına dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmesiyle birlikte kültür turizmi, yayıncılık ve yaratıcı endüstriler alanında yeni fırsatlar doğacağı ifade edilirken, program yoğun ilgiyle tamamlandı.