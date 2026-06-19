Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, şehrin köklü edebiyat geleneği, UNESCO süreci ve kültürel vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı. Programa çok sayıda protokol üyesi, akademisyen, yazar ve basın mensubu katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı da katılımcılara okunurken, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki güçlü birikimi uluslararası düzeyde bir kez daha vurgulandı.

Programa katılan Mahir Ünal, Aksu Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Ünal, Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmesinin önemli bir kültürel kazanım olduğunu belirterek, bu başarının uzun soluklu bir emeğin sonucu olduğunu ifade etti.

Ünal, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği edebiyat insanlarıyla Türkiye’nin kültür hafızasında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu unvanın şehrin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracağını söyledi. Ayrıca kültür ve sanat alanındaki çalışmaların artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Program, Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle dünya kültür haritasındaki konumunu güçlendirme hedefiyle sona erdi.