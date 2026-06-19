Kahramanmaraş Kipaş Eğitim Kurumları tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Programa Kahramanmaraş Kipaş Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sibel Bakırdöğen, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Büyükan, Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokulu Müdürü Mücahit Dağdelen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ve öğretmenleriyle paylaşırken, eğitim hayatlarında önemli bir basamağı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Öğretmenler ise öğrencilerini yeni bir eğitim yolculuğuna uğurlamanın duygusallığını hissetti.

Programda öğrencilere temsili diplomaları takdim edildi. Mezuniyet pastasının kesilmesiyle tören renkli anlara sahne olurken, öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.