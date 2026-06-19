Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi.

Kahramanmaraş’ın elde ettiği bu başarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde İbrahim Sadri ve Fulya Kalfa’nın sunumu ile düzenlenen “UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş Uluslararası Tanıtım Toplantısı” ile taçlandırıldı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu, Ali Öztunç, Zuhal Karakoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, siyasi parti temsilcileri, rektörler, yazarlar, şairler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanları ile milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu unvan, sadece şehrimizin değil aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası anlamda tescili anlamını taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerimizin tarihi ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanında işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş’ın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.”