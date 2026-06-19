Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmesi dolayısıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş’ın asırlara dayanan güçlü edebiyat geleneğiyle bu ünvanı hak ettiğini belirterek, UNESCO üyeliğinin şehir için sadece kültürel bir prestij değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişimi destekleyecek önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ersoy, “Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehirdir. Kahramanmaraş, “edebiyat şehri olan ilk Türk kenti” olma ayrıcalığına mazhar olmuştur. Kahramanmaraş’ın, edebi kimliğiyle Yaratıcı Şehriler Ağı’nda yer almayı fazlasıyla hak ettiği bir gerçektir. Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacak; aynı zamanda Kahramanmaraş’ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak, farklı sahalarda sürdürülebilirliğe net katkılar sunmak için yereldeki gerek kamu gerek özel paydaşlarımızla istişare ve iş birliği yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kahramanmaraş’ı Tebrik Ediyorum”

Bakan Ersoy, “Kahramanmaraş’ın, edebiyat şehri olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabulünde emeği geçen herkesi ve bu kültür mirasını omuzlayıp yaşatan sevgili Kahramanmaraşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in şahsında ödül organizasyonlarından yarışma ve yayınlara, farklı etkinliklerle Kahramanmaraş’ımızın kalem ve kelamdaki büyük mirasına sahip çıkan Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu özel başarı şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” cümlelerini sarf etti.

Bakan Ersoy, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sayesinde Kahramanmaraş’ın dünya genelindeki edebiyat şehirleriyle daha güçlü iş birlikleri kuracağını ifade ederek, kültür turizmi, yayıncılık ve yaratıcı endüstriler alanlarında yeni imkanların oluşacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şehirlerin kültürel potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ersoy, Kahramanmaraş’ın bu süreçte örnek bir başarı ortaya koyduğunu dile getirdi.

Başkan Görgel’den Bakan Ersoy’a Özel Hediye

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Türk edebiyatının önemli dergileri arasında yer alan, Yedi Güzel Adam’ın en önemli eseri Hamle Dergisi’nin röprodüksiyon tablosu hediye etti.