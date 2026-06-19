Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “Edebiyat Şehri” unvanını taşıyan ilk ve tek kenti olan Kahramanmaraş’ın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen tanıtım programında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci de bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programa devlet protokolü, akademisyenler, yazarlar, kültür-sanat dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geleneğine dikkat çeken Kirişci, şehrin yetiştirdiği önemli şair ve yazarlarla Türkiye’nin kültür hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmesinin Kahramanmaraş için tarihi bir kazanım olduğunu belirten Kirişci, bu unvanın şehrin uluslararası görünürlüğünü artıracağını ifade etti.

Kirişci, Kahramanmaraş’ın kültür turizmi, yayıncılık ve yaratıcı endüstriler alanında yeni bir döneme girdiğini belirterek, sürecin şehrin geleceğine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Program, Kahramanmaraş’ın UNESCO süreci ve gelecek vizyonuna ilişkin sunumlarla devam etti.