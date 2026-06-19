Çiftçi, son dönemde ortaya çıkan yeni nesil organize suç örgütlerinin kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek takma isimleri verdiklerini ve bunlarla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Söz konusu suç örgütlerinin interneti yoğun şekilde kullandıklarını ve ilanlarını bu mecra üzerinden verdiklerini söyleyen Çiftçi, "Suç gelirlerinde yine dijital platformları kullanıyorlar, sosyal medya üzerinden eleman devşiriyorlar. Üst yönetimin dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Bilinen şekliyle merkezleri yok. Herhangi bir etik, ilke, 'racon', ahlak gibi kurallara kendilerine bağlı hissetmiyorlar. Yaş ortalamaları oldukça düşük, hızlı zengin olma gibi hedefleri var." diye konuştu. Çiftçi, bu suç örgütlerinin yapısal özelliklerine de değinerek, "Aile bağları zayıf, suç geçmişi olan, genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar. Giyinme ve yaşam tarzları değişti. Reklam ve gösteriş peşinde koşuyorlar. Eylem tarzları değişti. Tek kullanımlık adam buluyorlar ve onların eliyle eylem yapıyorlar. Yabancı GSM hattı kullanma gibi bir uygulamaları var. Hızlı düşman ediniyorlar. Bazen birbirleriyle de çatıştıkları olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için, suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik takip çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan Çiftçi, "1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız” ifadelerine yer verdi.