Operasyonun Fitilini Bilirkişi Raporları Ateşledi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik incelemeler sonrası harekete geçti. Raporda, aynı müteahhit firma tarafından yürütülen 4 ayrı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler tespit edildiği belirtildi.

Bu tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Üç İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma kapsamında İstanbul, Giresun ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye çalışanları, teknik personeller ve inşaat sektöründe görevli isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan ile mimar, mühendis, şehir plancıları ve yapı denetim firması temsilcilerinin bulunduğu öğrenildi.

Adliyede Yoğun Mesai

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkemeden Karar: 12 Tutuklama

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın, imar izinleri ve iskan süreçlerinde yetki kullanımıyla ilgili iddialar çerçevesinde derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.