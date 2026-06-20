Hakkari'ye giden Bakan Uraloğlu, Yeniköprü Tüneli'nde düzenlenen "Yeniköprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, Zap Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren gençlere başarı dileyen Uraloğlu, Hakkari'nin el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo Dağları'nın zirvelerinde parlayan buzul gölleri, yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle öne çıktığını söyledi.

Bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'nin, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu kara defteri kapatıyoruz, bir şey kalmadı. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu."