Adana’da meydana gelen orman yangınında, Türkiye’de ilk kez kullanılan yenilikçi bir teknoloji sahaya indi. Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından inovasyon çalışmaları kapsamında geliştirilen ve modifiye edilen drone, Ceyhan ilçesinde anız kaynaklı olarak başlayan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarında aktif olarak kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, uygulamaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Polat, dronların özel olarak modifiye edilmesiyle oluşturulan sistem sayesinde yangın bölgelerine havadan su, köpük ve yangın geciktirici reterdant maddesi taşınarak müdahalenin gerçekleştirilebileceğini aktardı. Ayrıca bu sistemle ilk yardım malzemeleri, hortum ve çeşitli ekipmanlar da ulaşılması güç noktalara kısa sürede ulaştırılabiliyor.

Zorlu Arazilerde Büyük Avantaj

Yeni sistem, özellikle engebeli ve ulaşımı zor arazilerde görev yapan kara ekiplerine önemli destek sağlıyor. Alev ve yoğun dumandan daha az etkilenen ekipler, drone desteği sayesinde yangınlara daha güvenli ve hızlı müdahale edebiliyor.

Yangının ilerleme güzergâhında önceden köpük ve reterdant uygulaması yapılabilmesi de alevlerin yayılma hızını düşürerek söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.

Acil Durumlarda Hayat Kurtarıyor

Modifiye drone sistemi, yangın sırasında ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu donanım ve ilk yardım malzemelerini kısa sürede bölgeye ulaştırabiliyor. Bu sayede iş güvenliğinin artırılması ve olası can kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Havadan Stratejik Takip

Yangının yayılımını anlık olarak havadan takip edebilen sistem, operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Teknolojik imkanların insan gücüyle birleştirildiği yeni uygulama, Türkiye’nin "Yeşil Vatan" mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınla mücadelede teknolojik yenilikleri sahaya yansıtmaya devam edeceklerini belirterek, geliştirilen sistemin gelecekte daha geniş alanlarda kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.