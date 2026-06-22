Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumsal huzuru güçlendiren bir irade ile Türkiye’nin yoluna devam ettiğini ifade etti.

“Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; inanç hürriyetini, kültürel zenginliklerimizi, kardeşlik hukukumuzu ve toplumsal huzurumuzu güçlendiren bir iradeyle yoluna devam etmektedir. Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin hakkı, hukuku, inancı, kültürü devletimizin güvencesi altındadır. Devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek, her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz.”

Bakan Tekin ise yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arazisini bağışladığı için teşekkür etti.

“Geçtiğimiz yıl açılışında bulunduğumuz dergaha, bugün aynı lokmayı bölüşmek ve orucumuzu birlikte açmak üzere yeniden gelmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hacıbektaş’ın asırlardır gönülleri ısıtan o sıcaklığını, Horasan Erenleri Dergâhı Cemevimizin çatısı altında bir kez daha hissettiren rabbime sonsuz hamdolsun. Bu anlamlı programı düzenleyen Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hacıbektaş’taki arazisini bağışlayarak mekanın vücut bulmasına vesile olan Sayın Devlet Bahçeli’ye de gösterdiği vefa için şükranlarımı sunuyorum” dedi.