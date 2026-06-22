76 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonların iki hafta boyunca sürdüğü bildirildi. Operasyonlara 2 bin 889 ekip ve 5 bin 455 personel katıldı.

Çalışmalarda ayrıca 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeği de görev aldı.

Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan baskınlarda:

1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde

2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap

ele geçirildiği açıklandı.

976 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976’sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 376 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

“Zehir tacirlerine geçit yok”

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat verilmiyor, operasyonlar kesintisiz şekilde sürdürülüyor.”