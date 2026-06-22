AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ile Zehra Zorgün, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen nikâh ve düğün merasimi, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, Ünaldı ve Zorgün ailelerini bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı.

Çiftin nikâh akdi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından gerçekleştirildi. Başkan Görgel, nikâhın ardından Furkan Ünaldı ve Zehra Zorgün çiftine bir ömür boyu mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

Düğün törenine AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de katıldı. Programda konuşan İbiş, genç çifti tebrik ederek kurdukları yuvanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen düğün töreninde davetliler, genç çiftin sevincini paylaşırken gece boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün töreni, Furkan Ünaldı ve Zehra Zorgün çifti için unutulmaz anılara sahne oldu.