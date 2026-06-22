Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14, 16 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 15 bin 828 adet sentetik ecza hap ile 119 adet Captagon hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.