Türk edebiyatında bıraktığı eserler ve düşünce dünyasına yaptığı katkılarla iz bırakan, “Yedi Güzel Adam” olarak anılan edebiyat kuşağının önemli temsilcilerinden Alaeddin Özdenören için düzenlenecek anma programı, 26 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Edebiyatseverleri bir araya getirecek program, saat 20.00’da Katiphan’da başlayacak.

Program kapsamında oyuncu ve sunucu Mehmet Zeyd Yıldız ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selim Somuncu, edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlikte, Alaeddin Özdenören’in Türk düşünce ve edebiyat hayatındaki yeri çok yönlü olarak ele alınacak.

Şiir Dili ve Fikir Dünyası Masaya Yatırılacak

Programda konuşmacılar, Alaeddin Özdenören’in sanat anlayışı, şiir dili, fikir dünyası ve toplumsal etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirecek. Katılımcılar, Özdenören’in edebi mirasına ilişkin farklı perspektifleri dinleme fırsatı bulurken, şairin eserleri ve düşünsel birikimi üzerine de derinlikli bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Edebiyat ve Müzik Bir Arada Sunulacak

Anma programı yalnızca söyleşiyle sınırlı kalmayacak. Edebiyat ve müziğin bir araya geleceği özel etkinlikte, katılımcılar hem edebi hem de sanatsal açıdan zengin bir program deneyimleyecek. Şiir ve müzik dinletilerinin de yer alacağı etkinliğin, Alaeddin Özdenören’in hatırasını yaşatacak anlamlı bir buluşmaya dönüşmesi hedefleniyor.

Kontenjanla Sınırlı Programa Kayıtlar Başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek programa katılmak isteyen edebiyatseverlerin, 25 Haziran Perşembe günü saat 20.00’a kadar 0535 108 13 81 numaralı hat üzerinden kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.