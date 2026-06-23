Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında faaliyet gösteren Kur’an eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere yeni öğretmen alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başkanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, farklı illerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla toplam 104 kadın ve erkek öğretmen sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilecek.

Adaylar, belirlenen şartları taşımaları halinde başvurularını 3 Temmuz tarihine kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Alım süreci, özellikle Diyanet bünyesinde kariyer hedefleyen eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor.

Başvurular Online Olarak Yapılacak

Öğretmen alımına ilişkin başvurular, Diyanet’in ilgili personel sistemi üzerinden alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi:

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav

Yetkililer, başvuru yapacak adayların ilan metninde yer alan şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtirken, sınava ilişkin detayların da kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Sözlü Sınav Ankara’da Düzenlenecek

Öğretmen adaylarının katılacağı sözlü sınavın Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi. Sınavda başarılı olan adaylar, ihtiyaç bulunan Kur’an eğitim merkezlerinde görevlendirilecek.

Diyanet tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak alımın, kurumun insan kaynağı kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yaz Kur’an Kursları İçin Geri Sayım Başladı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl yoğun ilgi gören Yaz Kur’an Kurslarının bu yıl 6 Temmuz’da başlayacağını duyurdu. İl ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek kurslar için kayıt işlemleri başladı.

Veliler ve öğrenciler, başvurularını 13 Temmuz tarihine kadar yapabilecek.

Farklı Yaş Gruplarına Özel Programlar Hazırlandı

Bu yıl düzenlenecek kurslarda 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarına yönelik eğitim programları uygulanacak. Katılımcılar için yarım gün ve tam gün olmak üzere farklı seçenekler sunulacak.

Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve sosyal etkinliklerin de yer alacağı kursların, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturduğu belirtiliyor.

Hem İstihdam Hem Eğitim Alanında Önemli Adım

Diyanet İşleri Başkanlığının aynı dönemde hem öğretmen alımı hem de Yaz Kur’an Kurslarıyla ilgili attığı adımlar, kurumun eğitim faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Bir yandan yeni öğretmenler istihdam edilirken diğer yandan yüz binlerce öğrencinin yaz döneminde dini eğitim alması hedefleniyor.