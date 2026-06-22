Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyetinin katkılarıyla, Hz. Muhammed’in doğumunun 1500. yılı anısına Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlenen “Peygamberimiz Temalı Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi Büyük Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bilal Erdoğan, çocukların akademik gelişimlerinin önemine dikkat çekerek, gençlerin yalnızca Türkiye için değil Türk ve İslam dünyası ile tüm insanlık için hedefler belirleyen bireyler olarak yetişmesini arzu ettiklerini söyledi.

“Gelecekte Peygamber Ahlakını Yaşayan İnsanlar Öne Çıkacak”

Yapay zeka ve robotik teknolojilerin hızla geliştiği bir dönemde yaşandığını belirten Erdoğan, gelecekte birçok işi makinelerin yapabileceğini ancak insanı insan yapan değerlerin önemini koruyacağını ifade etti.

Güvenilir, iletişim becerileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın ve liderlik vasıflarına sahip bireylerin her zaman değer göreceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Birçok şeyi yapay zekanın ve robotların yapacağı zamanlarda insanlar yine gerçek anlamda şerefli olan, bunu yaşayan ve hayatına yansıtabilen insanları arıyor olacaklar. Onun için Peygamber Efendimizi seven, hayatında kendine örnek alan bireyler yetiştirmek sanıyorum ki insanlığa yapacağımız en büyük hizmettir.”

“Yapay Zekayı Değerlerle Buluşturan Bir Proje”

Projenin gençleri hem akademik anlamda geliştirdiğini hem de yapay zeka araçlarını etkin kullanmaya teşvik ettiğini belirten Erdoğan, programın aynı zamanda Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek kişiliğini genç nesillere daha yakından tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Vurgusu

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne de değinen Erdoğan, modelin öğrencileri pasif öğrenen konumundan çıkararak aktif öğrenme sürecine dahil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte proje üreterek öğrenmelerinin amaçlandığını belirten Erdoğan, modelin uygulanmaya başlamasıyla eğitim ortamlarının daha etkileşimli ve verimli hale geldiğini dile getirdi.

“Teknolojiyi Değerle, Yeniliği Hikmetle Buluşturdunuz”

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise yapay zekanın insanlığın hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekerek, gençlerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil aynı zamanda üreten bireyler olması gerektiğini söyledi.

Tülün, proje kapsamında hazırlanan animasyon ve dijital içeriklerin Hz. Muhammed’in hayatını ve evrensel mesajlarını yeni nesillere aktarmada önemli bir araç olduğunu belirterek, “Teknolojiyi değerle, yeniliği hikmetle buluşturdunuz.” ifadelerini kullandı.

Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, yapay zeka destekli dijital içerik çalışmaları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.