Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini, vatandaşın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç örgütüne nefes aldırmadıklarını belirtti.

49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildiren Gürlek, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.