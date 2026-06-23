20 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının iş birliğiyle 20 ilde eş zamanlı siber suç operasyonu gerçekleştirildi.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, Malatya ve birçok ili kapsayan operasyonlarda 5 gün boyunca yürütülen çalışmalarda toplam 193 şüpheli gözaltına alındı.

78 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 78’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 30 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yasa Dışı Bahis ve Dijital Dolandırıcılık Ağı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattığı

Bahis sitelerine para transferine aracılık ettiği

Bu sitelerin reklamlarını yaptığı

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü

“Oltalama (phishing)” yöntemleriyle vatandaşları tuzağa düşürdüğü

Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı

belirlendi.

Ayrıca bazı şüphelilerin çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu ve POS tefeciliği yaptığı tespit edildi.

Dijital Suçlara Karşı Mücadele Sürüyor

Yetkililer, vatandaşların dijital ortamda karşılaştıkları şüpheli bağlantılar, yatırım vaatleri ve bahis içerikli paylaşımlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.