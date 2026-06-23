Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından geçişlere açıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftçi taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."