Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), son dönemde birçok belediye tarafından turistik tanıtım amacıyla yapılan internet üzerinden canlı yayınlarla ilgili önemli bir karar aldı. Kurum, gerçek kişilerin yüzlerinin ve araç plakalarının görülebildiği yayınların kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiğini belirterek belediyelerin bu uygulamaları ivedilikle sonlandırması gerektiğini açıkladı.

Çok Sayıda Şikayet ve İhbar Geldi

KVKK tarafından yapılan açıklamada, belediyelerin cadde, meydan, park, sahil ve turistik bölgelerde kurdukları kameralar aracılığıyla görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığına yönelik çok sayıda ihbar ve şikayetin kuruma ulaştığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu kameraların açıları nedeniyle vatandaşların yüzlerinin açık şekilde görülebildiği ve araç plakalarının okunabildiği tespit edildi.

"Canlı Yayın da Kişisel Veri İşleme Faaliyeti"

Kurul değerlendirmesinde, görüntülerin kaydedilip kaydedilmemesinin sonucu değiştirmediği vurgulandı.

Açıklamada, görüntülerin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasının kişisel verileri erişilebilir hale getirdiği belirtilerek, bunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu ifade edildi.

Bu nedenle belediyelerin, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu kaydedildi.

Turistik Tanıtım Yetkisi Sınırsız Değil

KVKK, Belediye Kanunu'nun belediyelere turizm ve tanıtım faaliyetleri yürütme yetkisi verdiğini ancak bu yetkinin doğrudan kişilerin görüntülerini canlı yayınlama hakkı anlamına gelmediğini vurguladı.

Ayrıca söz konusu uygulamanın güvenlik amacıyla kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilen kamera izleme faaliyetleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Kötü Niyetli Kullanım Riskine Dikkat Çekildi

Kurum, meydanlar, yürüyüş yolları, sahiller, parklar ve dinlenme alanlarında yapılan canlı yayınların vatandaşların özel hayatına saygı hakkını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Görüntülerin internet ortamında yayınlanması nedeniyle sınırsız sayıda kişi tarafından izlenebildiği belirtilirken, bu kayıtların üçüncü kişiler tarafından kötü niyetli amaçlarla kullanılabileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, görüntülerin kayıt altına alınarak hırsızlık, tehdit, şantaj veya farklı suçlarda kullanılma riskinin bulunduğunu belirtiyor.

Belediyelere "Acil Durdurun" Talimatı

KVKK, mevcut uygulamaların herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmadığı durumlarda derhal sonlandırılması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, belediyelerin turizm ve tanıtım faaliyetlerini kişisel verilerin işlenmesine yol açmayacak alternatif yöntemlerle sürdürmeleri gerektiği ifade edildi.

Özellikle kişilerin kimliğinin belirlenmesine imkan veren görüntülerin yayınlanmasının önüne geçilmesi için gerekli teknik düzenlemelerin yapılması istendi.

Kurallara Uymayan Belediyelere Ceza Gelebilir

KVKK, kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği belirlenen belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceğini duyurdu.

Kararın ardından birçok belediyenin mevcut canlı yayın sistemlerini gözden geçirmesi ve kişisel veri ihlallerini önleyecek yeni düzenlemeler yapması bekleniyor.

Uzmanlar, kararın dijital ortamda kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ve kamu kurumlarının da veri güvenliği konusunda daha hassas davranması gerektiğini vurguluyor.