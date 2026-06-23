Eş Zamanlı Operasyon 9 İlde Gerçekleştirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hedef alındığı bildirildi.

10 Şirkete Kayyım, 6 Şirkete El Koyma Kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre;

10 şirkete kayyım atandı

6 şirkete el konuldu

27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Soruşturmanın mali boyutunun ise oldukça geniş kapsamlı olduğu değerlendiriliyor.

350-400 Bin Ton LPG İthalatı İncelemede

Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden yıllık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı tespit edildi.

Yetkililer, bu ticari hareketliliğin detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

Sahte Fatura ve Hayali İhracat İddiası

Soruşturmanın merkezinde vergi kaçakçılığı iddiaları yer aldı. Yapılan incelemelerde;

Sahte fatura düzenlendiği

Hayali ihracat işlemleri yapıldığı

ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin yerine getirilmediği

tespit edildi.

Şirketlere El Koyma ve Denetim Süreci

El konulan şirketlerin faaliyetlerinin geçici olarak devlet denetimine geçtiği belirtilirken, kayyım atanan şirketlerde mali süreçlerin kamu kontrolünde yürütüleceği öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan 27 şüpheliyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin suçlamalara ilişkin detaylı dosyalarının soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.