Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yapılan görüşmelerin cezaevlerinde insan haklarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

12 Cezaevinde İnceleme Ziyareti

Alt Komisyonun denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Alkayış, bugüne kadar 12 ceza infaz kurumunda toplam 13 inceleme ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün ise iki kez ziyaret edildiğini aktaran Alkayış, bu incelemelerde fiziki koşullar, sağlık hizmetlerine erişim, beslenme, basın-yayın organlarına ulaşım ve nakil süreçleri gibi başlıkların değerlendirildiğini ifade etti.

Binlerce Başvuru Takip Ediliyor

Komisyon çalışmalarına ilişkin başvuru yoğunluğuna dikkat çeken Alkayış, 28. Yasama Dönemi’nde Haziran ayına kadar 12 bini aşkın başvuru aldıklarını, bunların 11 bin 660’ına işlem yapıldığını açıkladı.

Başvuruların titizlikle incelendiğini vurgulayan Alkayış, en çok şikâyet gelen cezaevlerine öncelik verilerek saha ziyaretlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

“Amaç Islah ve Topluma Kazandırma”

Ceza infaz sisteminin temel amacının cezalandırmadan çok ıslah ve topluma yeniden kazandırma olduğunu vurgulayan Alkayış, bu kapsamda meslek edindirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu tarafından yürütülen projelerin, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmasına katkı sağladığını ifade etti.

3 Bakanlıkla Ortak Toplantı

Alkayış, yeni bir uygulamayla Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının temsilcilerinin aynı platformda buluşturulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Cezaevlerinde sahada gördüğümüz durumu ilgili bakanlıklarla paylaştık. Sağlığa erişim, güvenlik tedbirleri ve genel yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yakın zamanda yeniden bir araya gelerek eş güdümü daha da artıracağız.”

Sağlık, Güvenlik ve Yaşam Koşulları Gündemde

Toplantılarda özellikle sağlık hizmetlerine erişim, güvenlik uygulamaları ve hükümlülerin yaşam koşullarının detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.

Alt Komisyonun, tespit edilen eksiklikleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile paylaşarak çözüm sürecini takip ettiği ifade edildi.

İşyurtları İçin Yeni Öneriler

Komisyonun İşyurtları Kurumu’na yönelik önerilerde bulunduğunu da aktaran Alkayış, hükümlülerin meslek edinme imkanlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Alkayış, bu alanda çeşitliliğin artırılması ve daha fazla kişinin üretim süreçlerine dahil edilmesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü, tüm siyasi partilerden de öneriler alındığını kaydetti.

Kurumlar Arası Koordinasyon Güçleniyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların şeffaf ve işbirliği içinde ilerlediğini belirten Alkayış, bakanlıklarla kurulan düzenli iletişimin sorunların çözümünde hız kazandıracağını ifade etti.

Komisyonun cezaevlerine yönelik inceleme ziyaretlerine ve raporlama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.