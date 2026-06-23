28 Yıllık Hasret Canlı Yayında Sona Erdi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelerek taksi şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Tural Ferecov, henüz 2 yaşındayken ayrıldığı kardeşi Muhammet Çelik’i bulmak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Elinde yalnızca bir çocukluk fotoğrafı bulunan Ferecov’un çağrısı kısa sürede karşılık buldu.

Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp kardeşin Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşadığı tespit edildi ve Muhammet Çelik canlı yayına bağlandı.

Beklenen Kavuşma Yaşanmadı

Programın ilerleyen dakikalarında izleyicilerin beklediği duygusal buluşma gerçekleşmedi. Taraflar arasında karşılıklı iddialar ve güvensizlik öne çıktı.

Canlı yayında tansiyon yükselirken, iki kardeş arasında geçmişe dair ciddi soru işaretleri gündeme geldi.

“Prim Yapıyor” İddiası Gündeme Oturdu

Muhammet Çelik’in, kendisini arayan ağabeyi Tural Ferecov’u sosyal medyadaki görünürlüğü üzerinden “prim yapmakla” suçladığı iddia edildi.

Çelik’in ayrıca babalarına ait altınların çalındığına dair iddiaları gündeme getirdiği ve ağabeyinin niyetini sorguladığı belirtildi.

Muhammet Çelik Kimdir?

Program sonrası kamuoyunda merak konusu olan Muhammet Çelik’in 28 yaşında olduğu ve Azerbaycan kökenli olduğu öğrenildi.

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Çelik’in Muğla’nın Bodrum ilçesinde ikamet ettiği, spor ve fitness alanında faaliyet göstererek bireysel antrenörlük yaptığı biliniyor.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Canlı yayında yaşanan gelişmeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, kardeş buluşmasının duygusal bir şekilde sonuçlanmamasına ve karşılıklı suçlamalara dikkat çekerek olayı tartışma konusu haline getirdi.